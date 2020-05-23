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المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين

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المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين

جى بي سي نيوز :-  أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أخطره بصدور موافقة الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الفلسطينيين العالقين في عدة دول.

وأكد المالكي أنه يجري حاليا الاتفاق مع الأردن على جميع الإجراءات والترتيبات ومواعيد رحلات الإجلاء، ليتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة على صفحة وزارة الخارجية.

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، مشيرا إلى أنها تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني في كافة المحافل. 

 أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أخطره بصدور موافقة الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الفلسطينيين العالقين في عدة دول ، وفق موقع اليوم . 

وأكد المالكي أنه يجري حاليا الاتفاق مع الأردن على جميع الإجراءات والترتيبات ومواعيد رحلات الإجلاء، ليتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة على صفحة وزارة الخارجية.

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، مشيرا إلى أنها تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني في كافة المحافل. 

جي بي سي نيوز

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