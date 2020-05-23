كيف تصلي صلاة العيد في المنزل

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جي بي سي نيوز : نشرت الحركة الاسلامية على موقعها في فيس بوك طريقة صلاة العيد في المنازل .

وقالت الحركة في منشورها :

1. صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم - على الراجح من أقوال الجمهور- ومن السنة أيضاً أن تُصلى جماعة في المصليات و الساحات، ولظروف الجائحة فتُصلى في المنزل .

2. يُسّن أن يُفطرأهل البيت على التمر والماء قبل أداء الصلاة ، كما يستحب الغُسل والتزين والتطيب ولبس أفضل ما يجد .

3. يستحب أن يكبّر أهل البيت تكبيرات العيد من بعد صلاة الفجر وحتى موعد #صلاة_العيد ويكون موعدها بعد شروق الشمس بـ 20 - 30 دقيقة .

4. تصلى صلاة العيد جماعة مع الأهل أو بشكل منفرد كمن فاتته صلاة الجماعة .

5. أما عن صفتها فتصلى ركعتان جهريتان، يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات فيما عدا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن " ويسن أن يقرأ بسورة ق أو الأعلى " وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن " ويسن أن يقرأ فيها القمر أو الغاشية " .

6. لا خطبة للصلاة في المنزل ويمكن وعظ الأهل والأبناء والتذكير بنعمة الله تعالى وتوجيههم لكل ما فيه الخير .

7. ويستحب بعد الصلاة التهنئة بالعيد وإدخال السرور على الأهل والتزاور وصلة الأرحام ولا بد من التنبيه أن كل ذلك يكون مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة، ونظراً لعدم وجود خطبه فيستحب الدعاء بالخير للمسلمين وأن يرفع الله الوباء والبلاء عن جميع البلاد وأن يخص المصلي نفسه وأهله والمسلمين جميعا بالدعاء .