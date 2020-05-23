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CBC Egypt
شيرين ما قدرتش تصبر على ظروف خالد بس هو لقى اللي تصبر عليه وتشجعه لحد ما ظروفه بدأت تتحسن ❤
مصر
CBC Egypt
السبت 23 مايو 2020 07:28 مساءً
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