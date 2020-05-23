أخبار عاجلة

8 الصبح - هاتفياً/ د. محمد فوزى "استعدادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا" -
"تباطؤ تغير المناخ وتعديل استراتيجية أمريكا".. جوانب مُضيئة لفيروس "كورونا" -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - هاتفيا/ د. إسلام عنان "الهند هي صيدلية دواء العالم" -
بوتين: روسيا تخطت ذروة انتشار كورونا -
الإفراج عن صحفي جزائري بعد 8 أشهر من اعتقاله -
مراسل CNN يناقش مرتادي أحد الشواطئ الأمريكية.. "جميعنا سنموت" -
8 الصبح - زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: عل العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 4374 وخروجهم من مستشفيات العزل

  • DMC
  • 97
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - هاتفياً/ د. محمد فوزى "استعدادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا"

8 الصبح - هاتفياً/ د. محمد فوزى "استعدادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا"

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 27/5/2020

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 27/5/2020

8 الصبح - هاتفيا/ د. إسلام عنان "الهند هي صيدلية دواء العالم"

8 الصبح - هاتفيا/ د. إسلام عنان "الهند هي صيدلية دواء العالم"

8 الصبح مع "هبة ماهر" | الأربعاء 27/5/2020 | الحلقة الكاملة

8 الصبح مع "هبة ماهر" | الأربعاء 27/5/2020 | الحلقة الكاملة

شبكة عيون الإخبارية