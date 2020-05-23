الاردن : 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة خلال الموجز الصحفي إن الاصابات توزعت على النحو التالي:

7 اصابات لاردنيين عائدين من الخارج من دبي وبريطانيا وكندا منهم 3 حالات في فنادق البحر الميت و 4 حالات في فنادق العاصمة عمان وحالتا اصابة لسائقي شاحنات غير اردنيين قادمين عبر حدود العمري وتم التعامل معها وفق البروتوكول المتبع.

4 اصابات في العاصمة عمان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا .

حالة اصابة في محافظة المفرق لاحد مخالطي سائق الخناصري.

حالتا اصابة في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٤ حالات شفاء منها ٣ في مستشفى الامير حمزة وواحد في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وتابعت بلغ عدد الحالات قيد العلاج ١٦٩ حالة، ٥٤ حالة في مستشفى الملك المؤسس، و٨٤ حالة في مستشفى الامير حزة، ٣١ حالة في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت الى انه تم اجراء ٢٦٥٧ فحصا مخبريا ليصبح اجمالي عدد الفحوصات التي اجريت حتى الان ١٥٩٣٢٠ فحصا.