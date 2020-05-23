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الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة ..

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الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة .. بالفيديو الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة ..

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية بريف الحسكة، وأجبره على العودة.

وقالت "سانا" إن عناصر الحاجز اعترضوا رتل الآليات العسكرية ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة باتجاه قواعده.

وتشهد محافظتا الحسكة ودير الزور السوريتين بين حين وآخر مماثلة لاعتراض أرتال عسكرية أمريكية.

وكان كل من موسكو ودمشق قد أعلنتا مرارا أن التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي ويعتبر احتلالا.

المصدر: سانا

 

جي بي سي نيوز

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