بماذا علق سعد جابر على مشاهد الاسواق وسبب اغلاق المساجد

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان قرار حظر العيد جاء بناء على الوضع الوبائي الجيد لكن بعد ذلك وقعنا في ارتفاع اعداد الاصابات.

وأضاف خلال تصريخات اذاعية ، الذي قدمه ليث الجبور ان الغلق الشامل كان احد السيناريوهات المتاحة، مشيرا الى ان حركتنا مبنية على وضعنا الوبائي، مشيرا الى ان الحكومة كانت في سيناريوهات صعبة.

واوضح ان الحكومة كانت تخشى من ظهور عشرة بؤر، مشيرا الى اننا نعاني اليوم من بؤرتين، وان التقصي صعب للغاية.

وقال لو ظهرت بؤر عديدة سندخل في مئات الاصابات.

واضاف، نحن استطعنا تنشيف المرض ووصلنا للرقم صفر لكنا متصلين بالعالم، مشيرا الى ان الحكومة لم تخف شيئا، واننا قمنا بمعجزة صحية.

وحول فتح الاسواق قال: كان هذا الوضع متوقع، مشيرا الى ان الناس محجورين منذ شهرين.

واضاف، لا نريد ان ننسى اننا نظرنا الى الناحية الاقتصادية، مشيرا الى ان تجار تريد ان تفتح متاجرها، والناس ايضا تريد ان تعيش العيد.

واوضح، ان 80 في المئة ملتزمين وان بعض المناطق من الصعب ممارسة التباعد الجسدي، مشيرا الى ان بعض المشاهد مربكة ومنها ما ظهر في الاسواق خلال اليومين الماضيين وربنا يستر.

وقال: هناك 26 الف طبيب اوصى معظمهم بالحظر الشامل، مشيرا الى ان كلما قللنا كمية التخالط ضعفت نسب العدوى.

واضاف اذا اردنا انتهاء داخل الاردن علنا ان نغلق الاردن لاسبوعين لكنه سيعود الينا من الخارج.

واوضح الخطر ما زال لهذا هناك اجراءات بحيث يمكن مضاعفتها بحسب الوضع الوبائي.

وقال قرارات عدم الاستثناء على المحافظات ليشعر كل المواطنين انهم كتلة واحدة.

وحول زيادة الاصابات قال ان ذلك هو من طبيعة المرض وان قدرتنا على التعامل مع المرض اكبر بكثير من قبل شهرين.

واضاف لم يكن لدينا اعداد فرق تقصي وكنا نتعلم مع بعض، لكن الان امتلكنا الخبرة وردود فعل حرفية وتعاون وثيق بين الاجهزة.

وقال بدأنا بعشر فرق تقصي اما الان فلدينا 200 فرقة تقصي، واليوم كذلك في كل الاردن كان مليون ونصف كمامة اما اليوم فننتج مليوني كمامة في اليوم.

كما كان لدينا كميات قليلة من المعقمات اما اليوم فنحن نصدر.

وقال هذا يدل على قيادة حكيمة، تريد ان ننجح، مشيرا الى ان الاردن اظهر معدنه الثمين.

ونوه الى ان الاردني في الخارج مميز والجميع يشتغل وتبرعوا لنا وهذا يجب ان لا ينسى.

واضاف، لم نكن نملك شيء قبل شهرين في بداية الجائحة والآن نعمل بأفرقة وادوات طبية كثيرة ومتمرسون في مواجهة الوباء.

وعن ظروفه الشخصية قال: قبل الجائحة كنت اتسوق وحدي في الاسواق أما الآن فلا استطيع.

وحول اغلاق المساجد قال جابر معظم من يؤم المساجد من كبار السن وهؤلاء الفايروس يستهدفهم بقسوة، مشيرا الى انك تتخذ قرارات قاسية لكنا نجتهد.