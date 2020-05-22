"أنصار الله": التحالف قصف 3 محافظات بـ 22 غارة جوية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ 15 غارة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، تركزت 12 غارة منها على قرية الخسف.

وأضافت أن التحالف شن 4 غارات جوية على مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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وأشارت إلى تعرض محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى ثلاث غارات جوية استهدفت مديرية صرواح غرب مأرب.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اتهم، الخميس، التحالف العربي، بـ "شن 221 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة وحجة والبيضاء ومارب والجوف والضالع وجبهات الحدود، وأكثر من 13 عملية هجومية وتسلل في جبهات الجوف ومأرب وتعز وصعدة، خلال الأسبوع الماضي".

ووفقاً للعميد سريع، "يصل إجمالي الغارات الجوية والعمليات العدائية منذ تاريخ 9 أبريل الماضي وحتى الخميس، أكثر من 1300 غارة جوية، و100 عملية هجومية وتسلل".