شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ "سبكيم" إلى 11 ريالاً

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الرياض - مباشر: قالت شركة الراجحي المالية إن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" سجلت خسائر صافية خلال الربع الأول من العام الجاري للربع الثاني على التوالي بسبب انخفاض حجم المبيعات ورسوم انخفاض القيمة.

وخفضت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الخميس، السعر المستهدف لسهم الشركة إلى مستوى 11 ريالاً مقابل 13 ريالاً آخر سعر مستهدف للشركة.

وأرجعت الشركة تحولها للخسائر لعدة أسباب؛ أبرزها انخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة، وانخفاض كميات الإنتاج بسبب الصيانة المجدولة وغير المجدولة في شركة الواحة للبتروكيماويات.

وأضافت الراجحي المالية أن انخفاض الطلب أيضاً أدى إلى تحقيق الشركة خسائر خلال الربع الأول، وخسارة انخفاض قيمة أصول في مصنع الشركة العالمية الدايول بقيمة 100 مليون ريال.

وتحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) للخسائر خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي؛ حيث بلغ صافي الخسائر 52.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح قيمتها 114.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

كما توقعت الراجحي المالية أن يبقى الأداء المالي للشركة تحت ضغط على المدى القريب، نتيجة استمرار ضعف أساسيات سوق الميثانول وإمكانية حدوث المزيد من الانخفاضات.

وأشارت الراجحي المالية إلى أن متوسط أسعار الميثانول انخفض حالياً بنسبة 25%، مقارنة بالربع السابق مع احتمال انخفاض إضافي بعدما ظل مستقراً على نطاق واسع في الربع الأول بسبب انخفاض الطلب مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب انخفاض سعر النفط.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أن خطة الشركة لإعادة شراء أسهمها أمراً جيداً للسهم ولكن هذا قد يحد من قدرتها على دفع الأرباح وسط التدفقات النقدية الضعيفة.

ووافق مساهمو "سبكيم" في 30 أبريل/ نيسان الماضي خلال اجتماع الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 73.13 مليون سهم، من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة رأى بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وتوقعت الراجحي المالية انخفاض التوزيعات النقدية للشركة خلال عام 2020 إلى 0.40 ريال مقابل 0.60 ريال لكل سهم تم توزيعها في عام 2019.

ووافقت الجمعية العمومية مؤخراً على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ قدره 440 مليون ريال، أي ما مجموعه 60 هللة للسهم الواحد بما يمثل 6% من رأس المال.

ويتداول سعر السهم حالياً عند مستويات الـ 14.38 ريال.

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