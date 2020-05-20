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اصابة اردني برصاص الشرطة "الاسرائيلية "

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اصابة اردني برصاص الشرطة "الاسرائيلية " اصابة اردني برصاص الشرطة "الاسرائيلية "

جي بي سي نيوز:- أصيب مواطن أردني بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة سمخ جنوبي بحيرة طبرية عند الحدود الأردنية – الإسرائيلية. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إنه شب حريق في المكان.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المواطن الأردني (49 عاما) في منطقة الباقورة، وأنه كان يحاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

ونُقل المواطن الأردني الجريح إلى مستشفى بورية قرب طبرية، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة. وشب الحريق في أعقاب إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف إضاءة.

وانسحبت إسرائيل من الباقورة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قرار الأردنية بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما، بعد أن استأجرتهما إسرائيل بموجب اتفاقية سلام بين الجانبين، في عام 1994. كما انسحبت من منطقة الغمر، نهاية نيسانن/أبريل الماضي. "عرب48" .

جي بي سي نيوز

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