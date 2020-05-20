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الإعلام الإسرائيلي: الأردن يُهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام

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الإعلام الإسرائيلي: الأردن يُهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام الإعلام الإسرائيلي: الأردن يُهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام

جي بي سي نيوز:- نقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر إنه إذا قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت، فإن عمان قد تجمد بعض بنود معاهدة السلام بين الدولتين، دون إلغائها كلياً.

وأضافت في سياق حديث مع القناة الإسرائيلية المتلفزة الحادية عشرة، الليلة الماضية، وفق ما نقله موقع (مكان) الإسرائيلي: "أن الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين، مشيرة إلى أن الادعاء حول حاجة الأردن إلى المعاهدة أكثر ينطوي على البلاهة".

ونوهت المصادر الأردنية إلى أن الضم، سيمس أولاً وقبل كل شيء التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقييم الأوضاع، ورجحت أن يؤدي الضم أيضاً إلى المساس بالتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي المياه والغاز، فضلاً عن احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمان.

هذا، وحذر وزير الخارجية أيمن الصفدي من أن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية، سينهي حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

جي بي سي نيوز

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