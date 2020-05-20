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التأثير متعدد الأجيال لجائحة كوفيد-19

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التأثير متعدد الأجيال لجائحة كوفيد-19 التأثير متعدد الأجيال لجائحة كوفيد-19
بالتزامن مع تفشي جائحة "كوفيد-19" واستمرارها في التأثير على جميع جوانب حياتنا، لم يكتفِ المستهلكون بملازمة منازلهم لممارسة عزلتهم الاجتماعية فحسب، وإنما اعتمدوا أيضاً عادات جديدة في استهلاك الوسائط الإعلامية والقيام بالمشتريات عبر الإنترنت. وبدعم من فريق البيانات في Choueiri Group، يُقدّم أحدث بحث أجريناه نظرة معمّقة على أهم هذه الاتجاهات والعادات الجديدة، ويركّز على الفئات العمرية الاستهلاكية (الأجيال) الثلاثة الأكثر أهمية في المملكة العربية . وتهدف هذه النتائج المعمّقة إلى تمكين العلامات التجارية الإقليمية من اكتساب فهم أفضل لجماهيرها خلال هذه الأوقات العصيبة.
 

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