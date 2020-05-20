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تمت إعادة تحديد أساس مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني عند 100 دولار أمريكي، وهذا يعني أنه حتى في حالة هبوط سعر النفط إلى قيم أقل من الصفر، سيبقي المؤشر أعلى بمقدار 100 دولار أمريكي. على سبيل المثال في حالة هبوط نفط برنت إلى -5 دولار أمريكي سيتم التداول عبر مؤشر النفط البريطاني عند قيمة 95 دولار أمريكي.

تمت إعادة تحديد أساس مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني عند 100 دولار أمريكي، وهذا يعني أنه حتى في حالة هبوط سعر النفط إلى قيم أقل من الصفر، سيبقي المؤشر أعلى بمقدار 100 دولار أمريكي. على سبيل المثال في حالة هبوط نفط برنت إلى -5 دولار أمريكي سيتم التداول عبر مؤشر النفط البريطاني عند قيمة 95 دولار أمريكي.

كلا المنتجين من الأدوات المالية المستقلة القابلة للتداول، ولكن حركة الأسعار الخاصة بهما مرتبطة بحركة أسعار النفط بزيادة بقيمة 100 دولار أمريكي. ويمكن تحليل حركة السعر الخاصة بهما بنفس الطريقة، حيث يمكن للمتداول تحليل النفط باستخدام نفس المؤشرات الأساسية والفنية لفتح المراكز أو غلقها.

كلا المنتجين من الأدوات المالية المستقلة القابلة للتداول، ولكن حركة الأسعار الخاصة بهما مرتبطة بحركة أسعار النفط بزيادة بقيمة 100 دولار أمريكي. ويمكن تحليل حركة السعر الخاصة بهما بنفس الطريقة، حيث يمكن للمتداول تحليل النفط باستخدام نفس المؤشرات الأساسية والفنية لفتح المراكز أو غلقها.