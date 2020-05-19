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8 الصبح - التموين: المخابز تعمل من 5 صباحا في العيد .. واحتياطي السلع لا يقل عن 5 أشهر

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شبكة عيون الإخبارية