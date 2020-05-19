الملك يوعز باجراءات للحد من انتشار كورونا

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو ولي العهد .

و استمع جلالته الى ايجاز حول الوضع الوبائي في المملكة والخطط الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين إن الملك أكد ضرورة خضوع القادمين عبر الحدود للحجر لمنع انتقال العدوى .

وأوعز جلالته إلى الحكومة بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع آثار الأزمة على الموازنة العامة واتخاذ ما يلزم لضمان انسياب الصادرات بشكل ميسر مؤكداً جلالته أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية للقطاعات الواعدة كصناعة الأدوية والموادّ الصحيّة، وزيادة صادراتها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .