أخبار عاجلة

دعواتكم.. خطة إعادة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل -
8 الصبح - الصحة: تسجل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة -
8 الصبح - حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - رئيس وزراء الهند يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر -
الدائنون في القطاع الخاص يؤسسون مجموعة عمل الدائنين من القطاع الخاص في أفريقيا (أفريكا بيه سي دبليو جي أو المجموعة) -
دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم -
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة -
عودة صلاة الجماعة باستثناء مكة..خطة السعودية للتعايش مع كورونا -
شوف مصطفى خاطر وهو بيقلد اسماعيل ياسين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تحذر من رابط إلكتروني مزيّف لعودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة

Print
الحكومة تحذر من رابط إلكتروني مزيّف لعودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة تحذر من رابط إلكتروني مزيّف لعودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة

جى بي سي نيوز  :- كشفت مساء السبت عن وجود رابط إلكتروني مزيّف، يتمّ الترويج له باعتباره النموذج المعتمد لتعبئة طلبات عودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة، أو حَمَلة بطاقات أبناء الأردنيّات إلى الأردن.

وقالت الحكومة عبر منصة حقك تعرف، إن الرابط المتداول مزيف ويهدف إلى جمع المعلومات والبيانات واستغلالها بشكل أو بآخر.

وأضافت أن استقبال طلبات أبناء الأردنيات وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة المقيمين في الأردن للعودة إلى المملكة يتم من خلال السفارات الأردنية في الدول التي يتواجدون فيها وعبر منصة “safelyhome.gov.jo” التي تتجه النية لاعادة تفعيلها مجددا أمام من لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً.

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تكشف حقيقة منشور يدعو مصابي كورونا لعدم التوجه للمستشفيات

الحكومة تكشف حقيقة منشور يدعو مصابي كورونا لعدم التوجه للمستشفيات

مظاهرات في مدريد ضد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

مظاهرات في مدريد ضد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

نشرة ضد كورونا - ميركل: القيود التي فرضتها الحكومة علي الحقوق الأساسية لمواجهة كورونا كانت ضرورية

نشرة ضد كورونا - ميركل: القيود التي فرضتها الحكومة علي الحقوق الأساسية لمواجهة كورونا كانت ضرورية

الحكومة الاردنية تقدم إيضاحات هامة حول دوام الموظفين

الحكومة الاردنية تقدم إيضاحات هامة حول دوام الموظفين

شبكة عيون الإخبارية