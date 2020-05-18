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جى بي سي نيوز :- كشفت الحكومة مساء السبت عن وجود رابط إلكتروني مزيّف، يتمّ الترويج له باعتباره النموذج المعتمد لتعبئة طلبات عودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة، أو حَمَلة بطاقات أبناء الأردنيّات إلى الأردن.

وقالت الحكومة عبر منصة حقك تعرف، إن الرابط المتداول مزيف ويهدف إلى جمع المعلومات والبيانات واستغلالها بشكل أو بآخر.

وأضافت أن استقبال طلبات أبناء الأردنيات وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة المقيمين في الأردن للعودة إلى المملكة يتم من خلال السفارات الأردنية في الدول التي يتواجدون فيها وعبر منصة “safelyhome.gov.jo” التي تتجه النية لاعادة تفعيلها مجددا أمام من لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً.