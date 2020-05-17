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فوائد الشاي الأخضر

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فوائد الشاي الأخضر فوائد الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له الكثير من الفوائد المهمة لجسم الإنسان، الكثير من الناس لا يعرفها، فالبعض يظن أنه يعمل على إنقاص الوزن فقط، ولكنه يحتوي على العديد من الخصائص المفيدة مثل مضادات الأكسدة، وفيتامينات B، والفولات (حمض الفوليك)، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والكافيين.

فوائد الشاي الأخضر

  • يعالج الصداع وحالات الاكتئاب
  • يعمل على خسارة الوزن ويشجع عمليات الايض وحرق .
  • يساعد في خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.
  • يساعد في الوقاية من السرطانات ومرض الزهايمر.
  • يقي من تلف الانسجة والأعضاء.
  • يقلل من ظهور علامات الشيخوخة.
  • يحمي الجلد
  • يمنع ارتفاع ضغط الدم
  • يحافظ على صحة أسنانك
  • يمنع نزلات البرد والانفلونزا

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معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية