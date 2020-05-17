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جي بي سي نيوز :- انقلب الباحث السوري الذي عُرف بموالاته للنظام عبد المسيح الشامي، على رئيس النظام السوري بشار الأسد، وظهر في برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة، ليهاجم الأخير.

ورغم عمل الشامي إلى جانب حكومة النظام من أوروبا، إلى أنها ظهر بشكل مفاجئ على قناة الجزيرة يهاجم نظام الأسد صراحة وبشكل غير مسبوق.

ومن العبارات التي قالها الشامي في البرنامج مهاجما النظام السوري بها: "هذا النظام يسرق سوريا"، "سوريا بحاجة لعهد جديد".

وأضاف الشامي: "النظام الحالي غير جدير وغير مخول ليكون جزءا من مستقبل سوريا".

واعتبر أن "النظام عبارة عن مافيا تنهب البلاد".

وقال الشامي: "في ظل الصراع القائم على اقتسام وسرقة أموال سوريا، أعتقد أننا ذاهبون إلى الهاوية. وأن سوريا اليوم بحاجة إلى عهد جديد بمنظومة سلطة جديدة. ولا أعتقد أن النظام من مستقبلها، ولا مخول أو جدير بإدارة سوريا".

هذا الانقلاب المفاجئ في الموقف من النظام السوري، دفع نشطاء إلى تداول فيديو يعود إلى عام 2011، للشامي ذاته يقع أرضا خلال برنامج "الاتجاه المعاكس" أيضا، مدافعا بشراسة عن النظام السوري.

وفي العام ذاته، ظهر الشامي في البرنامج أيضا، ووصف الأسد، بأنه "الحصن الأخير للقومية العربية"، و"ممثل وحدة الأراضي السورية".

ويعرف الشامي بأنه "كاتب وباحث سوري"، وكلف في عام 2015 من وزير شؤون المصالحات الوطنية، فيصل قشاش، لتشكيل لجنة للإشراف على المصالحات في المدن الأوروبية.

عربي 21