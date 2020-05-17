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روابط للشكاوى والاستفسارات حول عودة الطلبة الاردنيين من الخارج

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روابط للشكاوى والاستفسارات حول عودة الطلبة الاردنيين من الخارج روابط للشكاوى والاستفسارات حول عودة الطلبة الاردنيين من الخارج

جى بي سي نيوز :- استمرّت لليوم الثاني على التوالي عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة في الخارج، ضمن المرحلة الثانية من خطّة عودتهم، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة خلال الأيّام المقبلة، والتي ستشمل دولاً جديدة.
وسيتمّ إخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحّي الاحترازي، بما في ذلك الأشخاص الذين سبق وأن أصيبوا بالفيروس في الخارج وتعافوا.
واضاف ايجاز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء انه و في حال وجود شكاوى واستفسارات تتعلّق بإجراءات عودة الأردنيين من الخارج، يرجى التواصل عبر النافذة الإلكترونيّة التي تمّ استحداثها من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (البريد إلكتروني، والنموذج الإلكتروني) وسيقوم الفريق المختصّ باستقبال الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المعنيّة بحسب الاختصاص، ليصار إلى التعامل معها؛ وفيما يلي العناوين:
- البريد الإلكتروني: Safelyhome@ncscm.gov.jo
- النموذج الالكتروني: https://www.ncscm.gov.jo/application/index.php?p=1
- أرقام الهواتف: (96265504573+ / 96265504301+ / 96265504575+).

جي بي سي نيوز

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