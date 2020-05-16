أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه

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يعاني بعض الصائمين من الصداع المزمن أثناء ساعات النهار، وذلك قد يكون بسبب قلة النوم أو نقص السكريات أو غيرها من المسببات.

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية، أن الصداع أثناء الصيام، قد يكون فقد المياه والأملاح المعدنية المهمة لضغط الدم، ونقص نسبة السكر في الدم، وذلك نتيجة تناول وجبة مليئة بالسكريات في وقت السحور.

وقد يكون بسبب نقص نسبة الكافيين بالنسبة لمحبي القهوة، أو نقص نسبة النيكوتين بالنسبة للمدخنين، أو قلة تناول المرطبات الطبيعية، مثل البطيخ والخيار أثناء فترة الإفطار لذلك تشعر بالصداع والعصبية.

لذلك ينصح استشاري التغذية عدة نصائح لتجنب الصداع أثناء الصيام: