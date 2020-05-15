هام بخصوص عودة الأردنيين من الخارج

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- قال الايجاز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء اليوم الجمعة ان حظر التجول الشامل ينتهي منتصف هذه الليلة بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.

واضاف الايجاز : انه وتنفيذاً للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، بدأت اليوم عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة، وسيتمّ حجر العائدين في فنادق بالعاصمة عمّان.

واشار : سيتمّ الإعلان عن تفاصيل تنفيذ المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج خلال الأيّام المقبلة.

وبين : انه تمّ استحداث نافذة يتمّ من خلالها استقبال الشكاوى والاستفسارات حول إجراءات عودة الأردنيين من الخارج (الطلبة والذين تقطعت بهم السبل)، وذلك من خلال بريد إلكتروني، ونموذج إلكتروني استحدثه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بحيث يتم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وتحويلها إلى الجهات المعنيّة بحسب الاختصاص، ليصار إلى التعامل معها والإجابة عنها من خلال فريق يعمل على مدار الوقت .

وفيما يلي العناوين:

• البريد الإلكتروني: Safelyhome@ncscm.gov.jo

• النموذج الالكتروني: https://www.ncscm.gov.jo/application/index.php?p=1

• أرقام الهواتف: (96265504573+ / 96265504301+ / 96265504575+)