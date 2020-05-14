المؤسسة الدولية الإسلامية تعتمد عمليات تمويلية بـ5.8 مليار دولار خلال 2019

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الرياض- مباشر: أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن إصدار تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي لعام 2019.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر، اليوم الخميس، أنها اعتمدت عمليات تمويل تجارة بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12 بالمائة عن العام السابق، وذلك بهدف تحسين وتنمية التجارة بين الدول الأعضاء.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم سحب 5 مليارات دولار أمريكي لتحسين سبل العيش للملايين من الناس تماشياً مع تطلعات المؤسسة الأسمى والأكثر شمولاً المتمثلة في تحقيق الأهداف المبيّنة في خطة التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة. وبلغت قيمة التمويل في الدول التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في قارة آسيا ودول رابطة الدول المستقلة إجمالي 2.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التمويل في الدول الإفريقية الأعضاء إجمالي 2.4 مليار دولار.

وذكرت، أن أهداف التنمية المستدامة المذكورة، والتي تشمل إنهاء الفقر وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد والقضاء على الجوع وضمان الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال العام 2019 تمويلاً بقيمة 2.1 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء الأقل نموًا، والتي مثلت 36 بالمائة من إجمالي محفظة التمويل التجاري. وفضلاً عن ذلك، تم تقديم تمويلات بأكثر من 3.9 مليار دولار لدعم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وركز التقرير الصادر بعنوان: "إطعام الكوكب"، على دور ومشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية العالمية والأمن الغذائي، ويشمل التقرير أبرز ملامح التأثير الإيجابي للمؤسسة عبر قطاعات النمو الحيوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعام 2019، وتتجلى في ما يلي:

الطاقة: تم سحب تمويلات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لاستيراد الوقود الأحفوري، بما في ذلك 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، لدعم القطاعات الحيوية كالزراعة والبناء والطاقة والنقل، مع توفير فرص متزايدة للاستفادة من الطاقة لنحو 13 مليون شخص.

وأشار التقرير إلي الأغذية والزراعة، حيث تم سحب تمويلات بمبلغ 755 مليون دولار على واردات الأغذية والمبادرات الزراعية، بما في ذلك التدريب على أفضل ممارسات تقنيات الزراعة، وهو ما لعب دوراً في زيادة الدخل لأكثر من 500 ألف مزارع، كما تم أعيد توزيع 290 ​​مليون دولار أمريكي على منتجي القطن والفول السوداني في غرب أفريقيا.

وذكر التقرير أنه تم سحب 465 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات استيراد ما يزيد عن 1.3 مليون طن من القمح و260 ألف طن من الأرز، من بين السلع الأساسية الأخرى، مثل الحبوب، وذلك لضمان الأمن الغذائي.

وأوضح، أنه تم دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص تمويلات بقيمة 367,9 مليون دولار أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التمويلات التي تم صرفها ما يقرب من 120 شركة، وهذا بدوره ساهم في الحفاظ على 45 ألف وظيفة.

كما عملت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة على خلق بيئة مواتية من خلال بناء القدرات لتعزيز الوصول إلى التمويل.

وفي سياق متصل قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن أهداف تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي تبيّن مدى أهمية عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودورها في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل والمستدام في الدول النامية. ومن خلال مواءمة التمويل التجاري ومبادرات التنمية، نقوم بتقديم حلول تجارية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

في عام 2019، أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات إطارية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي مع 9 دول، من ضمنها: أوزبكستان ومالي والنيجر وجيبوتي وجزر المالديف وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وسورينام والسنغال. كما قدمت المؤسسة 1.2 مليون دولار أمريكي على شكل منح تدعم مبادرات تنمية القدرات التجارية في الزراعة، والمؤسسات المالية، وبرامج بناء القدرات وخطط تحسين التجارة.

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