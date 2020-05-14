تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

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الرياض – مباشر: أصدرت بينزنيس إنسايدر "Business Insider"، تقريرا حول آثار جائحة كوورونا "كوفيد-19" على نمو الناتج المحلي السعودي خلال عام 2020، وعدد الوظائف المتأثرة، إلى جانب وضع المملكة وفقا للإحصاءات العالمية.

وأشار التقرير، اطلع "مباشر" على نسخه منه اليوم، إلى وجود عدة سيناريوهات متوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في ضوء جائحة كوورنا.

وجاءت التوقعات بناء على السيناريو الأول وهو العمل المتعاد، يليه السيناريو الثاني المتعلق بفترة إقفال تصل لشهرين ونصف، والسيناريو الثالث بناء على إغلاق تمتد إلى 3 أشهر ونصف وأخيرا السيناريو الرابع بناء على فترة إقفال تبلغ 4 أشهر ونصف.

وأوضحت بينزنيس إنسايدر، أن الاقتصاد السعودي كان من المتوقع أن يسجل نموا 1.9% في 2020 على أساس سنوي بناء على توقعات صندوق النقد الدولي في السياق الطبيعي للعمل.

ولفتت بينزنيس إنسايدر، إلى أنه بناء على أن مسار "كوفيد-19" لا يزال غير مؤكدا، فإنها ترى 3 سيناريوهات مختلفة للتنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بناء على عدد الأشهر التي يستغرقها الفيروس في التلاشي.

ووفقًا للتحليل، توقعت أن يسجل الناتج المحلي عجزا نسبته 1.6% (2.63 تريليون ريال) مقارنة مع نمو 2019 (0.3%)؛ حال استمرت فترة الإغلاق لمدة شهرين ونصف (منتصف مارس/ أيار حتى نهاية مايو/ أيار).

وتوقعت بينزنيس إنسايدر، انخفاض الناتج المحلي 2.3% وفقا للسيناريو الثاني (2.61 تريليون ريال)؛ حال استمرت فترة الإغلاق لمدة 3 أشهر ونصف (منتصف مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران)، والسيناريو الثالث انخفاض الناتج على أساس سنوي 2.9% (2.60 تريليون ريال)؛ إذا استمرت فترة الإجراءات الاحترازية 4 أشهر ونصف (منتصف مارس/ آذار حتى نهاية يوليو/ تموز).

عدد الوظائف

وعلى مستوى الوظائف، أشار التقرير إلى فقدان 305 ملايين وظيفية بدوام كامل في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا؛ وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.

ولفت التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يفقد 6 ملايين شخص في المنطقة العربية وظائفهم بدوام كامل في 2020، مشيرا إلى أن التقديرات تتجه نحو فقدان 400 ألف شخص وظائفهم بالسعودية وفقا لتحليل بينزنيس إنسايدر.

ويعمل بالمملكة نحو 12.9 مليون شخص، وتصل معدل البطالة إلى نحو 6%، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.

انكماش عالمي.. وتفاؤل لعام 2021

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير شديد على جميع البلدان تقريبا في جميع أنحاء العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي، والذي توقع أن تسجل أغلب البلدان نموا سلبيا في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020 باستثناء الصين، مع توقعات إيجابية لعام 2021.

ونوه التقرير، بأن التوقعات للناتج المحلي الإجمالي للسعودية تشير إلى انكماش متوقع نسبته 2.3% في عام 2020، يتبعه نموا بواقع 2.9% في عام 2021، فيما تتجه التوقعات لانكماش الناتج المحلي العالمي 3% العام الحالي مقابل نمو متوقع بنحو 5.8% في العام القادم.

وذكر التقرير، أن التقلبات الشديدة في أسعار النفط سيكون لها تأثير على الاقتصاد السعودي بالنظر إلى عائداتها الرئيسية من صادرات النفط، إلى جانب تأثر قطاع التجزئة والفنادق بالإجراءات الاحترازية وأن ذلك سينعكس على نمو القطاع غير النفطي.

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