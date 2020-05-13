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وزير لبناني يسخر من "صداقة" أمريكا ومساعدتها بمواجهة كورونا

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جي بي سي نيوز:- عبّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، السبت، عن سخريته من الولايات المتحدة ومساعداتها في مواجهة وباء المستجد "كوفيد-19".

وكتب حسن في تغريدة بموقع تويتر: "ثلاثة مشاهد في يوم واحد سبب خواطري"، مضيفا أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان، والحفاظ على الصحة العامة بدعم AUB وNGOs".

وتابع: "مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه (..)، ومنطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".

وجاءت تغريدة الوزير اللبناني، كتعليق ضمن تغريدة سابقة له قبل يومين، قال فيها: "يؤلمني الجدل التائه بين فضائل القيم وادعاء المعروف (..)، فيعلو الصوت المغرض ويتلاشى الصدى الراجح في رفض الأنا، رغم الأنين ورجاحة المنطق المفقود؛ مجاهرا بصك العرفان بصداقة وأنت هول الوباء؛ باللحم الحي نعم مدركا فظاعة الادعاء، أسدي الستار اليوم حيّ على الفلاح".

 

 

 

جي بي سي نيوز

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