الاردن : 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم.

وقال جابر خلال ايجاز صحفي ان 12 حالة منها لمخالطي سائق الخناصري، و2 من الطلبة الخاضعين للحجر في منطقة البحر الميّت، و8 لسائقين قادمين إلى الأردن من الخارج منهم 3 أردنيين.

وتابع أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، والمصابون قيد العلاج 108.

وبين جابر أنه تم إجراء قرابة 4 آلاف فحص لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 119260 فحصاً.

وأكد أن الفحوصات التي تجرى دقيقة ووفق المعايير الصحيّة العالمية، وأنه سيتم الاستمرار بالاجراءات على الحدود لضمان سلامتة الجميع.