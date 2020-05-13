العالم يجتمع اليوم للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

يجتمع الناس حول العالم على اختلاف دياناتهم وألوانهم وأجناسهم وبلدانهم ، في حدث لم يسبق أن شهده العالم من قبل ، تلبية للنداء الإنساني الذي دعت إليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لكي يكون اليوم الخميس 14 مايو، يوما تتحد فيه البشرية من أجل الدعاء والصلاة والتضرع لله، من أجل أن يرفع عن البشرية وباء كورونا، كوفيد "19"، الذي حصد أرواح أكثر من 270 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأصاب أكثر من 4 ملايين.

يجتمع الناس حول العالم على اختلاف دياناتهم وألوانهم وأجناسهم وبلدانهم ، في حدث لم يسبق أن شهده العالم من قبل ، تلبية للنداء الإنساني الذي دعت إليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لكي يكون اليوم الخميس 14 مايو، يوما تتحد فيه البشرية من أجل الدعاء والصلاة والتضرع لله، من أجل أن يرفع عن البشرية وباء كورونا، كوفيد "19"، الذي حصد أرواح أكثر من 270 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأصاب أكثر من 4 ملايين.