مجموعة أكسفورد للأعمال: القطاع الصناعي السعودي يستعد لدفعة استثمارية كبرى

الرياض – مباشر: أصدرت شركة الاستشارات والبحوث العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، تقريرا جديدا يبرز جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز النمو غير النفطي ودعم نمو القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحرك فيه بسرعة نحو اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من آثار جائحة كورونا "كوفيد-19".

واستعرض التقرير تحت عنوان "المملكة العربية السعودية 2020"، وفقا لبيان للمجموعة حصل "مباشر على نسخه منه اليوم الأربعاء، أحدث المبادرات المستحدثة في ظل رؤية 2030، وهي خطة المملكة التنموية طويلة المدى، والتي تقود مساعيها الهادفةَ إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار.

وقالت المجموعة، في تقريرها، إن القطاع الصناعي السعودي يستعد لدفعةٍ استثماريةٍ كبرى، كجزء من خطط أوسع نطاقا ترمي إلى دفع عجلة النمو غير النفطي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت المجموعة، أنه مع احتفاظ الطاقة بمكانتها كركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، فيأتي التقرير ليرسم تفاصيل المشروعات وعمليات الاستحواذ الجديدة والتي سيكون لها بالغ الأهمية في ضمان الاستدامة في ظل مناخٍ مفعمٍ بالتحديات، بداية من هبوط أسعار النفط وانتهاء بتباطؤ النمو العالمي في أعقاب جائحة "كوفيد-19".

وشمل التحليل جوانب اقتصاديةً أخرى بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقود طليعة التحول الرقمي في المملكة مدعومة بتِقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المبتكرة.

ورصدت المجموعة النمو الذي شهده قطاع النقل في المملكة، مدفوعا بمجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية في قطاع الطرق والسكك الحديدية والموانئ، والتي تساعد على تعزيز الترابط العالمي والتنقل الحضري على حدٍّ سواء.

وعلَق رئيس التحرير بالمجموعة، أوليفر كورنكوك، قبل الإطلاق قائلًا: "في الوقت الذي ألقت فيه جائحة كوفيد-19 بثقلها على جوانب من الاقتصاد السعودي، فقد ظل مؤشر الأرقام المتعلقة بالجانب غير النفطي للعام 2019 إيجابيا وذلك فيما يتعلق بخطط المملكة الأطول أجلا".

وأضاف كورنكوك، أن التراجع الحاد في أسعار النفط والإغلاق الكامل ذي الصلة بالفيروس سيؤدي لا محالة إلى تنقيحات تخفيضيه لتوقعات النمو المحلي للعام 2020، إلا أنه يتوقَع من المكاسب الواعدة السابقة في القطاع غير النفطي، والذي تمدد بما يعادل 3.3% في العام 2019، أن تدعم المملكة أثناء تركيزها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ومن جانبها، قالت العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط للمجموعة، جانا تريك، إن التجارة الإلكترونية كانت إحدى التدابير الوقائية الصارمة المتخذة للمساهمة في احتواء انتشار كوفيد-19.

وتابعت جانا: "كما أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا محوريا في دفع رؤية المملكة 2030 إلى الأمام، ويدخل في ذلك زيادة نسبة عمليات الدفع عبر الإنترنت، نتوقع اعتماد الدفع الرقمي لتسريع وتيرة مناخ التباعد الاجتماعي الحالي، مما يمهد الطريق لفرصِ نموٍّ جديدة."

وأجرى فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال بحثا ميدانيا على مدى أكثر من 12 شهرا.

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