دل مونتي تحتفل بشهر رمضان المبارك بمشاركتها بحملة 10 ملايين وجبة في دبي

أعلنت اليوم مجموعة شركات "دل مونتي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مشاركتها في حملة "10 ملايين وجبة" في دبي، وهي مبادرة سيتمّ بموجبها تقديم الدعم الغذائي على امتداد شهر رمضان المبارك للمجتمعات المتأثرة بجائحة كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه المبادرة، ستقدم شركة "دل مونتي" - الإمارات العربية المتحدة الفواكه وحاويات متعددة من الموز لمساعدة الصائمين على الإفطار بطريقة صحية.

وتُمثّل حملة "10 ملايين وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تجري بقيادة حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الطعام، مثالاً رائعاً على المشاركة، والاهتمام والتضامن الاجتماعي، لتوفير حياة أفضل لأكبر عدد ممكن من الأفراد.

وفي إطار تعليقه على الحملة، قال أحمد نصري، المدير العام لشركة "دل مونتي" - الإمارات العربية المتحدة: "نلتئم سوياً اليوم كمجتمع واحد لدعم المتضررين من تداعيات جائحة ’كوفيد-19‘. وتماشياً مع فلسفتنا والتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، نسعى للاحتفال بشهر رمضان المبارك من خلال المشاركة بهذه الحملة التي تهدف إلى مشاركة روح التكاتف والبركة التي يُهلّها علينا هذا الشهر الفضيل في هذه الأوقات العصيبة، ما يتيح لنا الفرصة لرد الجميل للمجتمعات التي نعمل فيها".

وأضاف قائلاً: "يُعدّ تناول الموز والفواكه الطازجة والمغذية أمراً ضرورياً خلال شهر رمضان. وتُعتبر هذه طريقة رائعة للإفطار إذ إنها تساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النهار، والحفاظ على ترطيب الجسم للتمكّن من معاودة الصيام في اليوم التالي. إن تنفيذ هذه المبادرة، التي انبثقت عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعكس التضامن والتماسك الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والإرادة القوية لتجاوز هذه الأوقات الصعبة".