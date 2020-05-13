وفاة الاميرة الاردنية بديعة بنت الملك علي بن الحسين

المدينة نيوز :- توفيت اليوم الاميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين .

واصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا جاء فيه :

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي"، صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي، المغفور لها، بإذن الله، صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين، حيث وافتها المنية في العاصمة البريطانية - لندن، اليوم السبت، الواقع في 16 رمضان 1441 هجرية، الموافق 9 أيار 2020 ميلادية، عن عمر يناهز 100 عام.

والديوان الملكي الهاشمي إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عمان في 16 رمضان 1441 هجرية، الموافق 9 أيار 2020 ميلادية.

