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الاردن : منع استخدام المركبات اول ايام العيد ... والحركة فقط سيرا على الاقدام

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الاردن : منع استخدام المركبات اول ايام العيد ... والحركة فقط سيرا على الاقدام الاردن : منع استخدام المركبات اول ايام العيد ... والحركة فقط سيرا على الاقدام

جي بي سي نيوز :- قال وزير الاعلام امجد العضايلة ان عطلة عيد الفطر السعيد ستكون من صباح يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيّار الحالي، وحتّى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين منه.

وكشف خلال ايجاز صحفي اليوم الاثنين : أن أوّل أيّام عيد الفطر السعيد سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.

وأضاف العضايلة: "يسمح للمواطنين ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم".

وتابع: "يكون استخدام المركبات الخاصّة ثاني أيّام العيد، وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وبحسب الدور الذي تحدّده مديريّة الأمن العام".

جي بي سي نيوز

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