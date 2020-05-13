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سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

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أعلنت شركة سوني عن علامة تجارية جديدة لإستديوهات بلاي ستيشن PlayStation Studios التي ستختص في تطوير الألعاب الحصرية لمنصة الألعاب التابعة لها، وهي تهدف بذلك إلى الترويج للألعاب بعد أن يُدرك المستخدمون أنها من تطوير الشركة نفسها.

ومع أن سامسونج تمتلك مؤسسة خاصة بصناعة الترفيه هي Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios، إلا أن الإستديوهات الجديدة ستركز على بلاي ستيشن فقط، وستسعى إلى إبراز الألعاب الحصرية التي تطورها شركات ناشئة تملكها سوني، مثل: Polyphony Digital التي تطور لعبة Gran Turismo، وشركة Naughty Dog التي تطور لعبة Uncharted, The Last of Us، وشركة Insomniac Games التي تطور لعبة Spider-Man، وشركة Santa Monica Studio التي تطور لعبة God of War، وشركة Sucker Punch التي تطور لعبة Ghost of Tsushima.

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

وتهدف العلامة التجارية الجديدة أيضًا إلى منح شركة سوني طريقة سهلة للتمييز بين منتجاتها الحصرية ومنتجات مايكروسوفت الحصرية، التي تمتلك علامتها التجارية وشعار Xbox Game Studios الخاص بها لتسليط الضوء على الألعاب الحصرية لمنصة (إكس بوكس) Xbox.

وإلى جانب الإعلان عن العلامة التجارية الجديدة، أطلقت سوني مقدمة متحركة على غرار مقدمات إستديوهات إنتاج الأفلام، وهي تحتوي رموز أزرار منصة بلاي ستيشن، وسوف تُستخدم في بداية الألعاب، والمقاطع التشويقية، والإعلانات التجارية للمنصة اعتبارًا من خريف 2020، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة (بلاي ستيشن 5).

البوابة العربية للأخبار التقنية

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