إنستاجرام تغلق تطبيق Instagram Lite

اختفى تطبيق (إنستاجرام لايت) Instagram Lite – الذي يستهدف الأسواق الناشئة – من متجر تطبيقات جوجل بلاي بتاريخ 13 أبريل في البلدان التي كان نشيطًا فيها، من ضمنها كينيا والمكسيك وبيرو والفلبين، وجرى توجيه مستخدميه الحاليين إلى تطبيق إنستاجرام الرئيسي عبر رسالة ادعت أن التطبيق المصغر لم يعد مدعومًا.

وقال متحدث باسم فيسبوك: “أوقفنا اختبار تطبيق (Instagram Lite)، ويمكنك البدء باستخدام أحدث إصدار من تطبيق إنستاجرام بدلاً من ذلك للتواصل مع الأشخاص والأشياء التي تحبها”.

وكانت المنصة قد أطلقت التطبيق المخصص للهواتف الذكية ذات الذاكرة المعتدلة، والمناطق ذات سرعات الاتصال المنخفضة في شهر يونيو 2018، وكان الهدف منه هو توفير تطبيق بحجم أصغر للتنزيل، بحيث يشغل مساحة أقل على الجهاز المحمول، وهي ميزة تلبي احتياجات المستخدمين في الأسواق الناشئة على وجه التحديد.

وسمح التطبيق للمستخدمين بإضافة الفلاتر ونشر الصور ضمن الخلاصة أو ميزة القصص، إلى جانب تصفح صفحة (استكشف) من أجل الوصول إلى المزيد من المحتوى، ومع ذلك، فقد افتقر إلى خيار نشر مقاطع فيديو أو إرسال رسائل مباشرة إلى الأصدقاء.

وكانت المكسيك أول سوق يتلقى التطبيق المصغر في 28 يونيو 2018، واستحوذت على نسبة 62 في المئة من إجمالي عمليات تثبيت التطبيق، وجرى تنزيل (Instagram Lite) نحو 4.4 ملايين مرة في المكسيك حتى الآن، وذلك وفقًا لبيانات منصة (Sensor Tower)

فيما شكلت الفلبين ثاني أكبر سوق للتطبيق بنسبة 14 في المئة من عمليات التثبيت، وجاءت كينيا وبيرو خلفها بنسبة 12.5 في المئة و 12 في المئة على التوالي من عمليات التثبيت.

وبالنظر إلى الطلب المتزايد على التطبيقات المصغرة في تلك المناطق، فقد تمكن (Instagram Lite) من الحصول على المركز 8 في كينيا في فئة التطبيقات الاجتماعية ضمن متجر جوجل بلاي، والمركز 12 في بيرو، والمركز 15 في المكسيك، والمركز 22 في الفلبين.

ويعد (Instagram Lite) أحد التطبيقات القليلة المصنفة كتطبيقات مصغرة التي تقدمها فيسبوك، وجاء بعد إطلاق (Facebook Lite) في 2015 و (Messenger Lite) في شهر أبريل 2018، وكان حجم (Instagram Lite) يبلغ نحو 573 كيلوبايت عند إطلاقه، أي أقل بكثير من حجم تطبيق إنستاجرام الذي كان آنذاك 32 ميجابايت.

وتخطط شركة فيسبوك – التي لطالما وصفت التطبيق بأنه اختبار – للاستفادة مما تعلمته خلال السنوات الماضية في سبيل تطوير إصدار جديد من (Instagram Lite)، لكن ليس من الواضح موعد وصول هذا الإصدار الجديد.