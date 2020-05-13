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تهديد امريكي بمعاقبة الأردن ان لم يسلم أحلام التميمي

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تهديد امريكي بمعاقبة الأردن ان لم يسلم أحلام التميمي تهديد امريكي بمعاقبة الأردن ان لم يسلم أحلام التميمي

جي بي سي نيوز:- حذر سبعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأردن، من أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فرض عقوبات على عمان، ما لم تقدم على تسليم المواطنية الأردنية فلسطينية الأصل أحلام التميمي لواشنطن.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن الأعضاء السبعة وجهوا في 30 أبريل المنصرم رسالتهم التحذيرية إلى سفير الأردن لدى واشنطن، ونشرتها جمعية الضغط السياسي EMET “اللوبي الصهيوني” الموالي لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية هذه الرسالة تكمن في أن كاتبها هو عضو الكونغرس الجمهوري غريغ ستيوب، عن ولاية فلوريدا، ووقعها أعضاء بالكونغرس مشهورون بصلتهم الوثيقة بإدارة .

وأطلق سراح التميمي، التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية في صفقة عام 2011، حيث يتهمها “الاحتلال الاسرائيلي” بتدبير تفجير مطعم بيتزا في مدينة القدس، فيما صدر حكم قضائي أردني قبل أعوام يقضي بعدم تسليمها للولايات المتحدة.

وضغطت الولايات المتحدة في سبيل ترحيل التميمي لأعوام، لكن القانون الذي يسمح لوزارة الخارجية الأمريكية باستغلال الدعم الأمريكي في الضغط لتنفيذ طلبات الترحيل، لم يتم تفعيله حتى أواخر العام الماضي.

جي بي سي نيوز

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