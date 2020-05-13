الاردن : عودة العمل بعيد عيد الفطر و لا قرار حول عطلة عيد الفطر

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن جلالة الملك عبدالله الثاني زار يرافقه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله شركة البوتاس، حيث أكد جلالته ضرورة تطوير الشركة في البحث العلمي والاستفادة من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

وبين العضايلة انه وردنا استفسارات حول اجراءات التعامل مع عيد الفطر السعيد .

واشار الى انه لا يوجد قرار حول عطلة عيد الفطر وما زالت تخضع للتقييم .

وبين العضايلة ان مجلس الوزراء وافق على الدليل الارشادي لعودة القطاع العام الذي أعده ديوان الخدمة المدنية ليتم تعميمه على كافة المؤسسات الحكومية لضمان العودة للعمل بعد عيد الفطر المبارك .

واشار العضايلة ان مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، استمع خلالها إلى إيجاز من معالي وزير الداخليّة حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لتسريع إنشاء موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وكذلك إجراءات تنظيم النقل التبادلي بالمناولة (Back to Back) .

وبين انه سيتم نشر تفاصيل هذا الدليل عبر المنصّات الإعلاميّة لرئاسة الوزراء، ووسائل الإعلام .