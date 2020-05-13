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الاردن يبحث عودة موظّفي القطاع العام للعمل بعد العيد

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الاردن يبحث عودة موظّفي القطاع العام للعمل بعد العيد الاردن يبحث عودة موظّفي القطاع العام للعمل بعد العيد

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال إن ناقشت اليوم السبت، مسألة عودة موظّفي القطاع العام للعمل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأضاف أنه تم بحث عودة الموظفين وفق معايير واضحة للسلامة العامّة والوقاية، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، سواءً في مواقع تقديم الخدمة أو عن بُعد.

وستصدر الحكومة دليلاً إرشاديّاً يوضّح جميع هذه المعايير.

من جانب ذي صلة قال العضايلة إنه تقرر رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود، من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بسائقي الشاحنات على حدود العمري؛ وقد تم اليوم توفير (100) كرفان للموقع، ويجري العمل حالياً على تجهيزه بجميع الخدمات المطلوبة. كما سيتمّ بناء مخيّم في الموقع لاستيعاب جميع السائقين العائدين

وأضاف “بشكل مؤقّت، سيتمّ إخضاع السائقين العائدين حاليّاً للحجر الصحّي الاحترازي في المدرسة العسكريّة بمنطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيس، وفي حال كانت هناك حاجة لأيّ مواقع أخرى لاستيعاب الخاضعين للحجر غير المدرسة العسكريّة سيتمّ تحديدها والإعلان عنها في حينه”.

وتابع: “بحثنا إمكانية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري أيضاً، وسيقوم الفريق الوزاري المختصّ برئاسة معالي وزير الداخليّة بزيارة الموقع يوم غد للوقوف على كامل الإجراءات، ليكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن”.

 

 

جي بي سي نيوز

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