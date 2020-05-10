تعرف على..فوائد البصل الأحمر المذهلة

البصل الأحمر

يعتبر من أهم أنواع الخضروات، ويعد من الفصلية الثومية، فهو يحظى بشعبية كبيرة في الكثير من المطابخ العالمية ويدخل في معظم الوصفات، وله ثلاثة أنواع وهي البصل الأبيض، والأحمر، والأصفر. ولكن في هذا الموضوع سوف نتطرق لفوائد البصل الأحمر.

وحظى البصل بشكل عام باهتمام المصريين القدماء، فقد كتب عنه الفراعنة على جدران الأهرامات، ووضعوه مع الموتى في التوابيت، واستخدمه اليونانيون في الطب.

القيمة الغذائية للبصل الأحمر

يحتوي البصل على مضادات أكسدة مثل الكورستين، وثنائي كبريتيد، وبروبيل الأليل، والفيتامينات مثل فيتامين جـ، وفيتامين أ، وفيتامين بـ، والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، والصوديوم، والفسفور، والكروم.

فوائد البصل الأحمر بشكل عام

يخلص الجسم من السموم.

يقوي المعدة.

يفتح الشهية.

يعالج الثعلبة.

يساهم في علاج السعال

يعالج اليرقان.

يفتت الحصى الكلى.

يقوى المناعة.

يقي من الإصابة بالإنفلونزا والرشح.

يقي من السرطان.

يساعد في خفض ضغط الدم.

يحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب وتجلط الشرايين.

يعمل على تقليل مستوى الكولسترول في الدم.

يحافظ على مستوى السكر بالدم.

يقي من هشاشة العظام.

يساعد في علاج الالتهابات.

فوائد البصل الأحمر للتخسيس

يحسن البصل الأحمر من عمل الجهاز الهضمي، ويرفع من كفاءة عملية الأيض، ويخلص الجسم من السموم، فضلاً عن أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، ويساعد أيضا في إفراز السيستين المضاد للسمنة، ويساعد في الشعور زيادة الشعور بالشبع.

فوائد البصل الأحمر للبشرة

يحتوي البصل الأحمر على عناصر غذائية مهمة للبشرة، مثل مثل فيتامين سي، مضادات أكسدة، التي تساعد البشرة في التخلص من البقع والاحمرار وأماكن الالتهابات.

فوائد البصل الأحمر للشعر

يقوي البصل بصيلات الشعر، ويعالج فروة الرأس، ويحفز من نمو الشعر، بالإضافة إلى علاج العدوى الفطرية، وذلك نظرًا لأنه غني بالكبريت الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس لتقوية الجذور.

فوائد البصل الأحمر للجنس

يحتوي البصل على عناصر غذائية تعمل على مقاومة الأمراض الجنسية، ويزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال، فهو يعمل على تدفق شديد للدم مما يسهل عملية الإيلاج، كما أصبح يستخدم في الطب البديل لعلاج القصور الجنسي وضعف الانتصاب للرجال، ذلك لأن البصل له قدرة كبيرة في زيادة الرغبة و القدرة الجنسية.

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فوائد البصل الأحمر للمناعة