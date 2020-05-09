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وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

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وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

جى بي سي نيوز  :-  اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الليلة، وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في كل من والكويت.
 وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح لـ (بترا) إن المتوفى في السعودية، يعمل طبيبا في جدة، وهو في السبعينيات من العمر كان "أصيب بالفيروس قبل أسابيع، وبعد حصول هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية توفي ودفن في مكان إقامته، بعد إبلاغ ذويه بالوفاة".
اما الأردني المتوفى في الكويت اشار الفايز الى انه في الأربعينيات من عمره، ويعاني من أمراض مزمنة وأدخل العناية الحثيثة في المستشفى منذ حوالي ثلاثة اسابيع، وتم دفنه في الكويت بعد إبلاغ ذويه بالوفاة".
 واكد الفايز إن الوزارة والسفارتين الأردنية في الكويت والسعودية تابعت حالة المواطنين منذ البداية ورتبت مع المسؤولين إجراءات الدفن.

جي بي سي نيوز

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