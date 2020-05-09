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"الشؤون البلدية" السعودية تتيح الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة "بلدي"

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"الشؤون البلدية" السعودية تتيح الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة "بلدي" "الشؤون البلدية" السعودية تتيح الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة "بلدي"

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي".

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل, حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار "البحث على الخريطة" الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

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