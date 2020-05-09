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الاردن : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 21 حالة

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الاردن : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 21 حالة الاردن : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 21 حالة

جى بي سي نيوز  : ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس الى 21 اصابة بما فيها السائق الذي يقطن ببلدة الخناصري بمحافظة المفرق بحسب مصدر مسؤول في لجنة الاوبئة.
واكد المصدر ذاته انه سجلت قبل قليل سبع حالات اصابة جديدة لمخالطين للسائق واحدة ببلدة الخناصري وست حالات لمخالطين له بمناطق مختلفة بمحافظة اربد.
ولم يستبعد المصدر تسجيل حالات اصابة جديدة بعد ظهور نتائج العينات التي تم جمعها من محافظتي اربد والمفرق وزادت عن 120 عينة.

جي بي سي نيوز

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