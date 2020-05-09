أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: تكفلت البيانات الاقتصادية السلبية بالتأثير على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وجذب تقرير الوظائف الأمريكي انتباه المستثمرين مع فقدان وظائف قياسية، فيما واصلت الشركات الإفصاح عن نتائج أعمالها الفصلية.

ترامب يتوقع توفير لقاحاً لكورونا قريباً ويجدد اتهاماته للصين

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم توفير لقاحاً لوباء كورونا بحلول نهاية العام الجاري، وهو توقيت زمني أسرع من التوقعات المتفائلة، كما جدد اتهاماته للصين.

إيران توافق على حذف 4 أصفار من العملة

أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يسمح للحكومة بتخفيض أربعة أصفار من الريال الإيراني، عقب انخفاضات حادة لقيمة العملة نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وزير الخارجية الأمريكي: إطلاق النار على الحدود الكورية "حادث عرضي"

قال وزير الخارجية الأمريكي إن الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية عبر حدودها مع كوريا الجنوبية كانت بمثابة حادث عرضي على الأرجح.

"يو.بي.إس": سعر الذهب قد يتجاوز 1800 دولار للأوقية

توقع محلل في بنك "يو.بي.إس" ارتفاع سعر الذهب أعلى 1800 دولار للأوقية، مع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي جراء تفشي وباء كورونا.

"جي.بي.مورجان" يرفع تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايد"

رفع محللو بنك "جي.بي.مورجان" تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايد"، وسط توقعات إيجابية للأسواق العالمية.

الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراضاً قياسياً بـ3تريليونات دولار في الربع الثاني

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض مبلغ قياسي في الربع الثاني من العام الجاري وسط التحفيزات الضخمة لمواجهة فيروس كورونا.

الأسواق الناشئة تتلقى تدفقات مالية 17 مليار دولار خلال أبريل

شهدت التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة تعافياً ملحوظاً خلال أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من النزوح القياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.

محكمة ألمانية: المركزي الأوروبي مطالب بإثبات ضرورة شراء السندات

قضت المحكمة الدستورية العليا الألمانية بأن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات لم يحترم "مبدأ التناسب"، في إشارة إلى أن البنك ذهب أبعد من مهامه.

ديون الأسر الأمريكية تتجاوز 14 تريليون دولار

ارتفعت ديون الأسر في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 14 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

المركزي الأوروبي يتعهد باستمرار السياسة التيسيرية رغم قرار المحكمة الألمانية

قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يزال ملتزما ببذل كل ما في وسعه لرفع معدل التضخم إلى الهدف، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.

مبيعات السيارات في المملكة المتحدة تتهاوى 97% خلال أبريل

تهاوت مبيعات السيارات الجديدة في السوق البريطاني بوتيرة قياسية تتجاوز 97 بالمائة خلال الشهر الماضي، بفعل عمليات الإغلاق التي أحدثها وباء "كوفيد-19".

أرباح "والت ديزني" تتهاوى 91% في 3 أشهر

تراجع أرباح شركة "والت ديزني" بأكثر من 91 بالمائة خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات بأقل من التوقعات.

انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدنٍ جديد

انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد خلال الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مع تهاوي أداء القطاع الخدمي لأدنى مستوى على الإطلاق.

المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشاً تاريخياً لاقتصاد منطقة اليورو

من المرجح أن تعاني منطقة اليورو من انكماش اقتصادي تاريخي خلال العام الجاري، بفعل الصدمة الكبرى التي شكلها وباء "كوفيد-19" وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية.

الصين تتحدى واشنطن لإثبات خروج كورونا من مختبرات ووهان

قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي ليس لديه دليل يدعم مزاعم أن "كوفيد-19" هرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

تركيا وروسيا يواصلان شراء الذهب في مارس

تستمر موجة شراء البنوك المركزية حول العالم للذهب كأحد أدوات التحوط، ورغم عدم اختلاف قائمة الدول العشر الأكثر حيازة للمعدن لكن ألمانيا كانت في صدارة البائعين.

انكماش نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

انكمش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً، مع تهاوي الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق جراء تفشي وباء كورونا.

أرباح وإيرادات جنرال موتورز تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

تراجعت أرباح وإيرادات شركة جنرال موتورز خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها نجحت في تجاوز التوقعات.

أوبر تعلن تسريح 3700 موظف.. ورئيسها يتنازل عن راتبه السنوي

تعتزم "أوبر تكنولوجيز" إلغاء 3700 وظيفة بدوام كامل مع تراجع عدد الركاب الذين يستخدمون خدمتها، كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة تنازله عن راتبه الأساسي لبقية العام.

الخزانة الأمريكية تصدر سندات لآجل 20 عاماً هذا الشهر

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إصدار سندات جديدة ذات فترة استحقاق 20 عاماً؛ في محاولة لتمويل مستوى قياسي من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا.

إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتراجع دون 12 مليون برميل

تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي أدنى 12 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليواصل الهبوط الأسبوعي الخامس على التوالي.

صندوق النقد: العالم بحاجة لاستثمارات بـ20 تريليون دولار بعد الوباء

يرى صندوق النقد الدولي أن العالم بحاجة إلى استثمارات عامة بأكثر من 20 تريليون دولار في العقدين المقبلين بعد انتهاء وباء كورونا.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويتوقع انكماش الاقتصاد 14% هذا العام

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة كما هو دون تغيير، لكنه أبدى استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات حال استمرار الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء "كوفيد-19".

أسعار الغذاء تواصل الهبوط عالمياً للشهر الثالث على التوالي

تواصل أسعار الغذاء عالمياً الهبوط للشهر الثالث على التوالي، مع التداعيات الاقتصادية واللوجيستية التي خلفها وباء "كوفيد-19" على الطلب في السلع.

33 مليون أمريكي يطلبون إعانات بطالة في أخر 7 أسابيع

تقدم أكثر من 3 ملايين أمريكي بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لأكثر من 33 مليون شخص في أخر 7 أسابيع.

حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت حيازة الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة العالمية للشهر السادس على التوالي عند أعلى مستوى على الإطلاق.

ائتمان المستهلكين الأمريكيين يتراجع لأول مرة منذ 2011

تراجع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2011 خلال مارس/آذار الماضي، مع انخفاض حاد للائتمان المتجدد وسط تداعيات فيروس كورونا.

مبيعات السيارات في الصين ترتفع لأول مرة في عامين

ارتفعت مبيعات السيارات في السوق الصيني لأول مرة في حوالي عامين خلال الشهر الماضي، بعد فتح اقتصاد البلاد مجدداً ما يعزز التوقعات بشأن تعافي الصناعة من فيروس كورونا.

"أوبر" تسجل خسائر 2.9 مليار دولار في 3 أشهر

سجلت شركة "أوبر" خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الإيرادات بنحو 14 بالمائة.

مفاوضو التجارة في واشنطن وبكين يتفقون على تنفيذ الصفقة التجارية

تعهد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والصين بتوفير ظروف مواتية لتنفيذ الصفقة التجارية الثنائية والتعاون بشأن الاقتصاد والصحة العامة.

معهد التمويل: الأسواق الناشئة بدأت مرحلة الاستقرار

قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة بدأت في مرحلة الاستقرار بعد التخارج القياسي لرؤوس الأموال في الأشهر القليلة الماضية وسط ضغوط فيروس كورونا.

نمو تاريخي لمتوسط أجور الموظفين في الولايات المتحدة

تسارع متوسط أجر العمال بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، مع فقدان قياسي في الوظائف وقفزة بمعدل البطالة الأمريكي.

البطالة في الولايات المتحدة تقفز لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية

شهد قطاع الوظائف في الولايات المتحدة فقدان وظائف بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، مع تسارع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

آبل تعتزم إعادة فتح بعض المتاجر بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل

أعلنت شركة "آبل" خططها لإعادة فتح بعض متاجرها في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، مع فحص درجة الحرارة وتحديد عدد معين للعملاء.

ترامب: كورونا سيختفي بدون لقاح

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا سوف يختفي بدون لقاح.