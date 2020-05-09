الصحة السعودية تسجل 1704 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 10 حالات وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، وفقاُ لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع، أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 18 بالمائة حالات للإناث، و82 بالمائة حالات سجلت بين الذكور.

وأشار، إلى أن من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 6 بالمائة حالات سجلت في أطفال، و90 بالمائة حالات سجلت في البالغين، فيما 4 بالمائة حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وبين، أن 30 بالمائة كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 70 بالمائة من الحالات.

وذكر، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 37136 حالة، بينها 26753 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، وأن معظمها حالات مستقرة، منها 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وألمح، إلى تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة.

في حين، سجلت المملكة10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 239 شخصًا.

وأوضحت، أنه شكل عام فترة التعافي تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

وكشف، عن أنه سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.

وأكد، أنه لا تكاد دولة في العالم إلا وترصد حالات جديدة، والتي اقتربت من 4 ملايين حالة إصابة في العالم.