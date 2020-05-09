أخبار عاجلة

خبراء: الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية الأكثر تأثيرا بالموقف الدولي -
بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشورى السعودي يناقش "عن بعد" غداً ملفات..أبرزها توصيات نظام الزراعة

Print
الشورى السعودي يناقش "عن بعد" غداً ملفات..أبرزها توصيات نظام الزراعة الشورى السعودي يناقش "عن بعد" غداً ملفات..أبرزها توصيات نظام الزراعة

الرياض - مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي في  خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) غداً الأحد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة , وذلك بعد ان يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام، وفقاً لوكالة أنباء "واس"، اليوم السبت.

وخلال الجلسة، سيتم التصويت على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ , بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440 هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية , وتعديل نظام التنفيذ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.

ترشيحات 

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بالسعودية موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية