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السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم

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السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم

الرياض - مباشر: صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في بعض أحياء المدينة المنورة.

وأوضح المصدر، أن تلك الأحياء تتضمن (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة)، وذلك اعتباراً من اليوم السبت، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار، إلى السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار ، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وتهيب الوزارة، بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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