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إصابة واحدة وافدة بكورونا في الصين.. والوفيات تتجاوز 275 ألف شخص عالمياً

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إصابة واحدة وافدة بكورونا في الصين.. والوفيات تتجاوز 275 ألف شخص عالمياً إصابة واحدة وافدة بكورونا في الصين.. والوفيات تتجاوز 275 ألف شخص عالمياً

مباشر: أعلنت دولة الصين عن إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الوفيات والإصابات عالمياً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، ببيان صادر، اليوم السبت، إنه تم التبليغ عن إصابة واحدة جديدة مؤكدة للفيروس على مستوى قطاعات الدولة وافدة من الخارج، فضلاً عن حالتي اشتباه -من الخارج أيضاً- منوهة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وذكرت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر بشهر ديسمبر الماضي بلغ في الدولة 82.887 ألف حالة مؤكدة، و4633 حالة وفاة - نفس عدد الوفيات منذ 2 مايو الجاري-.

وأكدت اللجنة، تماثل 78.046 ألف حالة للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

وتابعت، أنه لا تزال هناك 208 حالة مؤكدة، منها 15 حالة خطيرة، و8 حالات اشتباه.

على المستوى العالم 

وتستمر أعداد الوفيات والإصابات في تزايد عالمياً، حيث أشارت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، في أحدث الإحصاءات، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء على مستوى العالم لـ275.160 ألف حالة وفاة، بزيادة 36.372 ألف حالة في أسبوع، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3.954 مليون حالة، بارتفاع 610 ألف حالة مقارنة بالسبت الماضي.

واستمرت الولايات المتحدة بصدارة قائمة الإصابات بـ1.283 مليون حالة، فيما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني بـ222.8  ألف حالة، ثم إيطاليا بـ217.1 ألف حالة، واستمرت الصين -مركز انتشار الفيروس- بالمركز الـ11 بالقائمة.

وبالنسبة لعدد الوفيات، قفزت الولايات المتحدة لصدارة القائمة بـ77.180 ألف حالة، ثم المملكة المتحدة بـ31.316 ألف حالة وفاة، وتراجعت إيطاليا للمركز الثالث بـ30.2 ألف حالة وفاة، واستمرت الصين أيضا بالمركز الـ11 في قائمة الوفيات جراء فيروس كورونا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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