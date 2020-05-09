صدمة تقرير الوظائف الأمريكي تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر: لا صوت يعلو فوق الخسائر الحادة للوظائف الأمريكية في مشهد الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وفقد سوق العمل الولايات المتحدة وظائف بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، بعدما فقد 20.5 مليون وظيفة مع استمرار آثار فيروس كورونا.

وقفز معدل البطالة بأكبر وتيرة على الإطلاق ليصل إلى 14.7 بالمائة عند أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم الفقدان القياسي للوظائف وقفزة معدل البطالة، شهد نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة تسارعاً حاداً مع تسريح أصحاب الدخل المنخفض بسبب فيروس كورونا.

وفي بيانات أوروبية، تراجع صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة على الإطلاق بلغت 11.8 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

بينما تراجع إنفاق الأسر اليابان بأكبر وتيرة في 5 سنوات خلال مارس/آذار الماضي.

مكاسب النفط وخسائر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 12 دولاراً عند التسوية بعد بيانات التوظيف الشهرية التي رغم السوء جاءت أفضل من التوقعات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة عند التسوية، بعد بيانات منصات التنقيب عن الخام التي تعطي إشارات متزايدة على خفض الإنتاج الأمريكي، لتسلج مكاسب أسبوعية بأكثر من 25 بالمائة.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن إغلاق 33 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي.

مكاسب الأسهم

وارتفعت "وول ستريت" بشكل قوي عند الإغلاق، ليربح "داو جونز" أكثر من 450 نقطة لتسجل الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية ملحوظة.

وتعهد المفاوضون التجاريون في الولايات المتحدة والصين على تنفيذ الصفقة التجارية.

فيما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا سوف ينتهي بدون لقاح.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، بعد تقرير الوظائف الأمريكية لتسجل مكاسب أسبوعية.

فيما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 3 بالمائة عند الختام ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.