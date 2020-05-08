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ترامب: كورونا سيختفي بدون لقاح

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ترامب: كورونا سيختفي بدون لقاح ترامب: كورونا سيختفي بدون لقاح

مباشر: توقع الرئيس الأمريكي دونالد أن سوف يختفي بدون لقاح.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "سيختفي هذا الفيروس بدون لقاح، ولن نراه مرة أخرى بعد فترة من الوقت".

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 1.2 مليون أمريكي، وأودى بحياة 76 ألف حالة.

وردا على سؤال حول ما دفعه إلى الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي بدون لقاح، زعم ترامب أنه تلقى هذه المعلومات من خبراء الطب.

وتابع: "أعتمد فقط على ما يقوله الأطباء، يقولون أنه سيذهب، هذا لا يعني هذا العام، السؤال هو ما إذا كنا بحاجة إلى لقاح، في مرحلة ما سيختفي الفيروس من تلقاء نفسها على الأرجح ".

وكان البيت الأبيض أعلن عدم إصابة ترامب أو نائبه مايكل بنس بفيروس كورونا وذلك بعد اكتشاف إصابة لأحد مساعدي الرئيس.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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