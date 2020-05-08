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الملك سلمان يبحث مع ترامب الجهود المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

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الملك سلمان يبحث مع ترامب الجهود المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة الملك سلمان يبحث مع ترامب الجهود المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الرياض - مباشر: بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ، جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأجرى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ترامب تناول التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية .

وأكد الجانبان، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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