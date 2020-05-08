محدث.. "داو جونز" يربح 450 نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" 450 نقطة رغم تراجع تاريخي للوظائف في الولايات المتحدة، لتسجل "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.

وكشفت تقرير الوظائف الأمريكية اليوم فقدان 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وسط قفزة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم الهبوط التاريخي للوظائف فإن الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 16 بالمائة.

بينما تسارع متوسط أجور الموظفين بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا قد ينتهي بدون لقاح.

كما استفادت "وول ستريت" من حديث وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" إلى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بالأمس حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 455 نقطة إلى مستوى 24331.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2.6 بالمائة أو ما يوازي 607 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 2929.8 نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنحو 3.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وشهد "ناسداك" زيادة بنحو 1.6 بالمائة إلى 9121.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 6 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 99.773.