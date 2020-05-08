وكالة: صندوق الاستثمارات السيادي السعودي يبحث الاستثمار بتابعة لـ" لريلاينس"

الرياض - مباشر: ذكرت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي يبحث الاستثمار بشركة تابعة لـ" لريلاينس".

وقال المصادر لوكالة "بلومبيرج"، اليوم الجمعة، إن صندوق الاستثمار السيادي بالمملكة العربية السعودية - الذي يدير أصول بـ320 مليار دولار- يبحث استثماراً محتملاً بوحدة جيو بلاتفورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداستريز.

وأوضح المصادر، أن الصندوق السعودي يدرس شراء حصة أقلية في جيو بلاتفورمز، وأن المداولات مستمرة وقد لا تؤدي إلى صفقة.

وأشارت بلومبيرج، إلى أن ريلاينس تجري محادثات مع شركة النفط السعودية أرامكو لبيع حصة تقدر بنحو 15 مليار دولار في مجال النفط والكيماويات.