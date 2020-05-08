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آبل تعتزم إعادة فتح بعض المتاجر بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل

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آبل تعتزم إعادة فتح بعض المتاجر بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل آبل تعتزم إعادة فتح بعض المتاجر بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل

مباشر: أعلنت شركة "آبل" خططها لإعادة فتح بعض متاجرها في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، مع فحص درجة الحرارة وتحديد عدد معين للعملاء.

وتعرضت الغالبية العظمى من متاجر "آبل" خارج الصين للإغلاق منذ مارس/آذار الماضي لمواجهة ، قبل أن تقوم الشركة بإعادة فتح بعضها في دول مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة: "نحن متحمسون لبدء إعادة فتح المتاجر في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بدءًا من بعض المتاجر في أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا".

وتابعت الشركة: "يراقب فريقنا باستمرار البيانات الصحية المحلية والتوجيهات الحكومية".

ولدى "آبل" ستة متاجر فقط في تلك الولايات ضمن 271 متجرًا في الولايات المتحدة.

قالت شركة آبل إن التركيز الأساسي للمتاجر سيكون على إصلاح المنتجات وستضع إجراءات السلامة لحماية الموظفين والعملاء من فيروس كورونا، بما في ذلك فحص درجات الحرارة للموظفين والعملاء والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت "آبل": "تسمح إجراءات التباعد الاجتماعي بعدد محدود من الزائرين في المتجر في وقت واحد، لذلك قد يكون هناك تأخير للعملاء".

وعند الختام، ارتفع سهم "آبل" بنحو 2.4 بالمائة إلى 310.13 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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