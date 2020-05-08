آبل تعتزم إعادة فتح بعض المتاجر بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل

مباشر: أعلنت شركة "آبل" خططها لإعادة فتح بعض متاجرها في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، مع فحص درجة الحرارة وتحديد عدد معين للعملاء.

وتعرضت الغالبية العظمى من متاجر "آبل" خارج الصين للإغلاق منذ مارس/آذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا، قبل أن تقوم الشركة بإعادة فتح بعضها في دول مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا.